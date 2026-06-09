Газзаев считает Испанию фаворитом чемпионата мира-2026

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» назвал фаворита предстоящего чемпионата мира-2026.

«Считаю фаворитом чемпионата мира Испанию, которая выиграла чемпионат Европы два года назад. У них очень сильные футболисты и отлично сыгранная команда. Традиционно претендентами на титул можно считать Аргентину, как действующего чемпионата мира, и Францию. И также у Германии с Бразилией хороший подбор игроков», — сказал Газзаев «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max