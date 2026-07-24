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Сегодня, 11:30

Хаит — о новом формате ЧМ: «Изначально я был настроен скептически, но в итоге кайфанул»

Александр Кружков
Обозреватель

Один из основателей театра «Квартет И», актер, сценарист и страстный футбольный болельщик Ростислав Хаит в интервью «СЭ» оценил новый формат ЧМ.

— 48 команд на чемпионате мира — это плюс или минус?

— Изначально я был настроен скептически, яростно критиковал расширение и Инфантино, который меня раздражает. Но в итоге кайфанул. Столько хороших матчей, непредсказуемых сюжетов, удивительных проявлений одухотворения! Квинтэссенция — роскошный гол в аргентинскую девятку защитника сборной Кабо-Верде Лопеша Кабрала. Кто знал о нем до турнира?

— Никто. Как и о 40-летнем вратаре.

— Вот! Я бы так и назвал это — фактор Возиньи. Когда героями становятся люди, о которых ты никогда не слышал. Новый формат позволяет нам выйти за рамки привычного представления о жизни. По крайней мере моя за последний месяц стала гораздо ярче.

Ростислав Хаит о&nbsp;ЧМ-2026.Ростислав Хаит: «Не сомневаюсь, увидим Месси и Роналду на ЧМ-2030»

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Ростислав Хаит

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