Газзаев — о 48 сборных на чемпионате мира-2026: «Я за новый формат мундиаля»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем чемпионате мира. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных.

«С одной стороны, 48 сборных на чемпионате мира — это много, но, с другой, — это шанс для национальных команд, которые ни разу не выступали на мундиале. Это будет всемирный праздник футбола длиною в месяц. Мы будем наблюдать за лучшими сборными. У многих различное мнение по поводу количества команд-участников на турнире. Но я за новый формат чемпионата мира с 48 командами. Это вызовет еще больший интерес зрителей к просмотру турнира. Мы увидим новые тактические схемы, откроем для себя новых футболистов. Самое главное, чтобы чемпионат мира получился ярким и интересным», — сказал Газзаев «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.

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