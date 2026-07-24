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Сегодня, 14:10

Аршавин — о встрече с Капелло: «По глазам было видно, что они у него поплыли»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал о встрече с бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло.

— А встреча с Капелло? Мы помним, что у вас с ним были не самые позитивные отношения.

— У меня с ним особо отношения не успели сложиться, когда Фабио работал в сборной России. Он сидел со своим другом или коллегой, я подошел, поздоровался. И все, потом сел за соседний стол.

— Вы говорили, что он вас даже не узнал.

— По глазам было видно, когда я подошел, они у него немного «поплыли». Но я себя обозначил. Шучу. Просто многие хотят поздороваться с Капелло, тем более во всей этой чехарде во время игры. Там отель был полон людей из ФИФА, так что он, наверное, уже и не обращает внимания, — сказал Аршавин «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Андрей Аршавин, Александр Овечкин и&nbsp;Никита Филатов.«Прилетая в Америку, всегда хочу вернуться в Россию». Аршавин — о ЧМ, Овечкине и величии Месси

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Андрей Аршавин
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