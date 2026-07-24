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Сегодня, 12:30

Аршавин: «Думал, что у Аргентины будет провал, потому что Месси не тот. Но выступили они отлично»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил выступление Аргентины на чемпионате мира-2026.

— А какое общее впечатление от Аргентины?

— Я вообще думал, что будет провал, потому что Месси уже не тот. Но они выступили отлично. Месси, конечно, великая фигура. Лучший игрок в истории. В финале не сложилось, но здесь больше заслуга сильной Испании, чем слабость Аргентины.

— Многие футбольные люди говорят, что в Аргентине был только Месси, а без него они бы из группы не вышли. Согласны?

— Так нельзя говорить, есть Мартинес, Альварес, Де Пауль — все они чемпионы мира. Просто игра заточена на Месси. Я видел матч с Алжиром вживую, парни находятся в выгодной позиции, но все равно разворачиваются в сторону Месси и отдают ему. Он уже колдует. Но неужели, например, Энцо Фернандес и Леандро Паредес плохие игроки? Конечно же, нет. Когда у тебя есть Месси, лучшая скрипка, то глупо не играть на ней, — сказал Аршавин «СЭ».

В финале чемпионата мира-2026 Аргентина в дополнительное время уступила Испании со счетом 0:1.

Андрей Аршавин, Александр Овечкин и&nbsp;Никита Филатов.«Прилетая в Америку, всегда хочу вернуться в Россию». Аршавин — о ЧМ, Овечкине и величии Месси

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