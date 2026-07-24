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Сегодня, 14:16

10-летняя россиянка Михеева — о выступлении с Шакирой в финале ЧМ: «Приятно, что меня знает весь мир»

Игнат Заздравин
Корреспондент

10-летняя российская танцовщица Есения Михеева стала одной из участниц шоу-программы во время финала чемпионата мира 2026 года. Юная артистка выступила вместе с певицей Шакирой на стадионе «Метлайф» в рамках исполнения песни Dai Dai.

Михеева и ее отец Александр поделились впечатлениями от участия девочки в одном из главных спортивных событий года.

«Чувствовала себя отлично. Мне очень нравится, что меня теперь знает весь мир», — приводит слова Михеевой Sport24.

Ее отец отметил, что семья была счастлива после выступления и не ожидала такого внимания.

«Мы счастливы. Все узнают Есению и подходят фотографироваться. Для нас, родителей, это и радостно, и волнительно. Понимали, что событие большое и важное, но не ожидали такого внимания», — добавил Александр Михеев.

Источник: Sport24
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