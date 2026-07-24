Хаит: «Триумф Испании в очередной раз доказывает, что команда важнее громких имен»

Один из основателей театра «Квартет И», актер, сценарист и страстный футбольный болельщик Ростислав Хаит в интервью «СЭ» оценил победу сборной Испании на ЧМ-2026.

— Триумф Испании в очередной раз доказывает, что команда важнее громких имен. Сколько за последний месяц было разговоров о Месси и Криштиану, Мбаппе и Олисе, Кейне и Беллингеме, Холанне и Винисиусе. А победила сборная, где главная звезда Ямаль провел не самый яркий турнир. Но на результат это не повлияло.

— Вот что значит с тренером угадать.

— Да! Впервые я это понял, глядя на Гуса Хиддинка. Что, в 2008-м у него был суперсостав? Нет. Выходили те же люди, что и раньше. Ну, Семака вернул. А Саенко, Торбинский, Колодин — разве топовые игроки? Но в тот период они показывали выдающийся футбол. Почему? Потому что тренер создал хорошую атмосферу, заразил их идеей и отучил бояться.

Ну а Луис де ла Фуэнте за три с половиной года проделал феноменальную работу. Сборная Испании играет как клуб! Все отшлифовано до мелочей, каждый знает, что от него требуется на поле. Фантастика!