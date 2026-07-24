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Сегодня, 05:28

ЧМ-2018 в России вошел в десятку лучших в истории по версии The Athletic

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная Франции после победы в финале ЧМ-2018.
Фото Global Look Press

Издание The Athletic составило рейтинг лучших чемпионатов мира в истории.

Турнир 2018 года, прошедший в России, занял девятое место в списке. В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2. Турнир запомнился высокой результативностью, яркими матчами плей-офф и неожиданными выступлениями ряда команд.

Лучшим чемпионатом мира в истории был признан турнир 1970 года в Мексике, где сборная Бразилии в финале разгромила Италию (4:1). Второе место занял чемпионат мира 1982 года в Испании, а третье — ЧМ-1986 в Мексике.

Также в первую десятку вошел чемпионат мира 2026 года, прошедший в США, Канаде и Мексике. Он расположился на 10-й строчке. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в финале со счетом 1:0 в дополнительное время.

Топ-10 лучших чемпионатов мира по версии The Athletic

1. ЧМ-1970 (Мексика)
2. ЧМ-1982 (Испания)
3. ЧМ-1986 (Мексика)
4. ЧМ-1998 (Франция)
5. ЧМ-2006 (Германия)
6. ЧМ-1958 (Швеция)
7. ЧМ-2014 (Бразилия)
8. ЧМ-1974 (ФРГ)
9. ЧМ-2018 (Россия)
10. ЧМ-2026 (США, Канада, Мексика)

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