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Сегодня, 10:30

Хаит: «Без Ямаля Испания все равно бы стала чемпионом мира. Без Родри — никогда!»

Александр Кружков
Обозреватель

Один из основателей театра «Квартет И», актер, сценарист и страстный футбольный болельщик Ростислав Хаит в интервью «СЭ» оценил игру капитана сборной Испании Родри на ЧМ-2026.

— Пока язык не поворачивается поставить его в один ряд с Хави. Хотя полузащитник «Манчестер Сити», на мой взгляд, даже эффективнее.

— В чем?

— Больше влияет на результат. Без Ямаля Испания все равно бы стала чемпионом мира. Без Родри — никогда! Вдумайтесь: только один пропущенный гол и минимум моментов у ворот Симона за восемь матчей! Выдающаяся организация игры и близкая к идеалу слаженность командных действий, особенно полузащиты и обороны.

— Родри признали лучшим игроком турнира. Справедливо?

— Разумеется. Да, у него ноль очков по системе «гол плюс пас». Но он силен другим. Запредельный уровень надежности. Феноменальное чтение игры, перехваты, отборы. На поле Родри всегда принимает правильные решения. Не совершает глупых потерь, не обрезает, не паникует. Тонко чувствует, когда придержать мяч, когда отдать назад, когда обострить.

Ростислав Хаит о&nbsp;ЧМ-2026.Ростислав Хаит: «Не сомневаюсь, увидим Месси и Роналду на ЧМ-2030»

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