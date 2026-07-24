Паредес не исключил, что завершит карьеру в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес после чемпионата мира-2026 признался, что раздумывает о завершении карьеры в национальной команде.

Аргентинцы стали серебряными призерами ЧМ-2026. В финале Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

«Я не знаю, готов ли продолжать [играть в сборной]. Думаю, для многих настанет момент принимать решение — продолжать или нет. Нужно думать, класть многое на весы. Решения нужно принимать спокойно. Я не знаю. Честно... Не знаю. Нужно переварить, обдумать. Нельзя принимать поспешных решений», — сказал Паредес в интервью ESPN.

На счету 32-летнего футболиста 84 матча за сборную Аргентины, в которых он отметился 5 голами. В составе национальной команды Паредес стал чемпионом мира в 2022 году и дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024).