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Сегодня, 08:50

Глава Футбольной ассоциации Аргентины Тапиа: «Испания была сильнее и победила заслуженно»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа обратился к болельщикам сборной Аргентины после завершения ЧМ-2026.

19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

«Нам не удалось победить Испанию. Они были сильнее, заслуженно выиграли, и это нужно уметь признавать. В спорте также учатся принимать поражения с тем же достоинством, с каким празднуют победы.

Да, мы проиграли финал. Но правда и в том, что эта команда до этого подарила всей стране огромную радость. Аргентина праздновала еще до самого матча, потому что эта команда вновь доказала, почему так много значит для нашего народа.

Проигрывать больно. Нам больно, потому что мы — максималисты, потому что мы — самая успешная сборная в истории и потому что второе место нас никогда не устраивает. Нам больно, потому что мы привыкли бороться до самого конца и потому что по-прежнему остаемся одной из двух лучших сборных мира.

Но давайте на минуту остановимся. Давайте подумаем о жертвах, которые принесли эти футболисты, тренерский штаб и каждый человек, работавший более 50 дней вдали от своих семей, ради одной цели — как можно лучше представлять Аргентину. Мы — аргентинцы. Мы соревнуемся с самоотдачей, страстью и сердцем. Мы оставляем все силы на каждой тренировке и в каждом матче. Мы также с огромной гордостью представляем всю Южную Америку. Мы защищаем наши цвета, наш флаг и нашу страну на каждом футбольном поле мира.

Поэтому не позволяйте вводить себя в заблуждение ложью и искусственно созданными информационными кампаниями, цель которых — лишь дестабилизировать ситуацию. Хватит пытаться столкнуть лбами тех, кто так много сделал для нашего футбола. Сегодня время благодарить, поддерживать и отдавать должное этим футболистам, которые вновь оставили душу на поле, защищая цвета сборной.

Информационные кампании проходят. А преданность делу, труд и сердце нашей сборной остаются навсегда. Здесь нет оправданий. Здесь играют в футбол. И эта сборная продолжит представлять Аргентину с той же гордостью, что и всегда», — написал Тапиа в социальных сетях.

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