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Сегодня, 13:50

Аршавин — о встрече с Фабрегасом: «Сказал ему, что он станет следующим тренером «Барселоны»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о встрече с бывшим полузащитником «Арсенала» Сеском Фабрегасом.

С лета 2024 года Фабрегас является главным тренером итальянского «Комо».

— Вы встречались со многими известными людьми, перекинулись парой слов с Сеском Фабрегасом. А что осталось за кадром? Может, успели обсудить что-то важное?

— Мы поговорили минут пять-семь, не больше. В репортаже, понятно, не все показали. Я сказал ему, что недавно встретился с Сашей Глебом на финале Кубка России. И мы тогда обсуждали, что Сеск станет следующим тренером «Барселоны». Я ему это передал.

— Как он отреагировал?

— Ответил положительно, как и положено. Естественно, он не скажет: «Да, я точно буду тренировать «Барселону». Но я думаю, что он к этому готов, — сказал Аршавин «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Андрей Аршавин, Александр Овечкин и&nbsp;Никита Филатов.«Прилетая в Америку, всегда хочу вернуться в Россию». Аршавин — о ЧМ, Овечкине и величии Месси

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Андрей Аршавин
Сеск Фабрегас
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Чемпионат мира по футболу 2026

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