The Sun: футболист «Сассуоло» и сборной Австралии Вольпато сдал положительный тест на кокаин

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин, сообщает газета The Sun.

По информации источника, игрока дважды останавливали за превышение скорости в Сиднее. В первый раз он успешно прошел дыхательный тест, не показавший наличия алкоголя. Однако спустя два часа Вольпато остановили второй раз, и в его организме был обнаружен кокаин.

В составе сборной Австралии 22-летний Вольпато принял участие в чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. Игрок провел на турнире три матча и не отметился результативными действиями.