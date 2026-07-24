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Сегодня, 14:20

The Sun: футболист «Сассуоло» и сборной Австралии Вольпато сдал положительный тест на кокаин

Руслан Минаев

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин, сообщает газета The Sun.

По информации источника, игрока дважды останавливали за превышение скорости в Сиднее. В первый раз он успешно прошел дыхательный тест, не показавший наличия алкоголя. Однако спустя два часа Вольпато остановили второй раз, и в его организме был обнаружен кокаин.

В составе сборной Австралии 22-летний Вольпато принял участие в чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. Игрок провел на турнире три матча и не отметился результативными действиями.

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