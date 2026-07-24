Футбол
Бразилия
Новости
Таблица Календарь Статьи Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Бразилия

24 июля, 06:58

Неймар — об игре в покер: «Следите лучше за своей жизнью»

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на критику по поводу участия в покерных турнирах.

«Я тут готовился ко второй тренировке и вспомнил, что в свой выходной многие начали говорить, будто я играл в покер и все такое. Не знаю, чего только не наговорили. Но я тренировался утром, на матч не пошел, потому что только вернулся к тренировкам, а на следующий день у меня был выходной. Народ начал все это обсуждать... В общем, сейчас я готовлюсь к тренировке и хочу спросить вас: мне вообще можно спокойно тренироваться или вы и здесь будете снимать и следить за каждым моим шагом? Следите лучше за своей жизнью! Следите за своей жизнью!» — сказал Неймар в видео, опубликованном в социальной сети.

34-летний бразилец в этом сезоне сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи. На ЧМ-2026 он забил 1 гол и получил желтую карточку в двух матчах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
ФК Сантос
Читайте также
Идеи Шварца пока не работают. Для гола «Динамо» не хватило даже 22 ударов!
Барко ждут в Аргентине, «Ривер Плейт» начал переговоры, а спортдир красно-белых до сих пор уверен в продлении контракта. Так потеряет ли «Спартак» своего лидера?
Что произошло за ночь 26 июля. Главное
Российский раллист Грязин хочет стать чемпионом мира по ралли после детской аварии
Более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Италии
Поднимавшиеся на Эльбрус альпинисты шли без гида
Популярное видео
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Коринтианс» разгромил «Ремо», Юри Алберто оформил дубль

Владелец «Ботафого» Текстор заявил, что отступные за хавбека Данило составляют 200 миллионов евро
Новости
RSS RSS
Все новости