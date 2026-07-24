Неймар — об игре в покер: «Следите лучше за своей жизнью»

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на критику по поводу участия в покерных турнирах.

«Я тут готовился ко второй тренировке и вспомнил, что в свой выходной многие начали говорить, будто я играл в покер и все такое. Не знаю, чего только не наговорили. Но я тренировался утром, на матч не пошел, потому что только вернулся к тренировкам, а на следующий день у меня был выходной. Народ начал все это обсуждать... В общем, сейчас я готовлюсь к тренировке и хочу спросить вас: мне вообще можно спокойно тренироваться или вы и здесь будете снимать и следить за каждым моим шагом? Следите лучше за своей жизнью! Следите за своей жизнью!» — сказал Неймар в видео, опубликованном в социальной сети.

34-летний бразилец в этом сезоне сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи. На ЧМ-2026 он забил 1 гол и получил желтую карточку в двух матчах.