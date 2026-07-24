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Сегодня, 13:30

Аршавин: «На нашем чемпионате мира все было для болельщиков. А в Америке коммерциализировано»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» сравнил чемпионаты мира 2018 и 2026 годов.

— На финале вы сказали, что все супер, но в России было лучше. Почему?

— Я предположил, что было лучше. Потому что в наших городах, где проходил чемпионат мира, все было для болельщиков. По улицам гуляли люди из разных стран, бесплатные активности, входы, проходы. А в Америке все коммерциализировано, поблажек практически не было. Все как в обычное время происходило, — сказал Аршавин «СЭ»..

Чемпионат мира-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В финале турнира Аргентина в дополнительное время проиграла Испании (0:1).

Андрей Аршавин, Александр Овечкин и&nbsp;Никита Филатов.«Прилетая в Америку, всегда хочу вернуться в Россию». Аршавин — о ЧМ, Овечкине и величии Месси
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Андрей Аршавин
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