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Аршавин о признании Родри лучшим игроком ЧМ-2026: «Месси должен был стать!»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» назвал своего лучшего игрока чемпионата мира-2026.

— Согласны с тем, что Родри признали лучшим игроком турнира?

— Для меня Месси должен был стать лучшим игроком. Родри действовал классно и многое значил для Испании. Но то, как Месси провел турнир... Конечно, он для меня лучший., — сказал Аршавин «СЭ».

На ЧМ-2026 39-летний Месси забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 8 матчах. В финале турнира Аргентина в дополнительное время уступила Испании со счетом 0:1.

Андрей Аршавин, Александр Овечкин и&nbsp;Никита Филатов.«Прилетая в Америку, всегда хочу вернуться в Россию». Аршавин — о ЧМ, Овечкине и величии Месси

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Андрей Аршавин
Лионель Месси
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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