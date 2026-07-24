Аршавин: «Всегда, когда прилетаю в Америку, хочу вернуться в Россию. Это честно»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о завершении поездок по чемпионату мира-2026.

«Мне не было грустно. Понимаю, что людям, возможно, грустно, потому что это было долго и, мне кажется, качественно для зрителя. Но я всегда, когда прилетаю в Америку, хочу вернуться домой, в Россию. Как бы пафосно это ни звучало, но это честно. И когда в любое другое место приезжаю, то я тоже хочу вернуться домой», — сказал Аршавин «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.