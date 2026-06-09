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Сегодня, 16:30

Венгрия — Казахстан: где смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча в России

Сборные Венгрии и Казахстана проведут товарищеский матч
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Венгрии и Казахстана встретятся в товарищеском матче во вторник, 9 июня. Игра пройдет на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Следить за результатами товарищеских матчей сборных 9 июня можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В рейтинге ФИФА Венгрия располагается на 42-й строчке, Казахстан — на 110-й. Предыдущая встреча сборных состоялась в 2018 году и завершилась победой Казахстана со счетом 3:2.

Сборная Венгрии провела три товарищеских матча в 2026 году: победила Словению (1:0) и Финляндию (2:1) и сыграла вничью с Грецией (0:0). Казахстан в 2026 году победил Намибию (2:0) и Коморские острова (1:0) и сыграл вничью с Арменией (1:1).

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