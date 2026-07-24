Мориясу будет тренировать сборную Японии до завершения Кубка Азии-2027

Федерация футбола Японии (JFA) объявила на официальном сайте, что Хадзимэ Мориясу продолжит работу на посту главного тренера сборной.

57-летний специалист будет руководить национальной командой до завершения Кубка Азии-2027, который пройдет в Саудовской Аравии.

После окончания турнира пост главного тренера сборной Японии займет Го Оива, который сейчас работает с молодежной сборной Японии. Он будет готовить команду к чемпионату мира-2030, а также продолжит тренировать молодежку, которая будет готовиться к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.

Мориясу работает со сборной Японии с 2018 года. Под его руководством команда провела 108 матчей: 74 победы, 15 ничьих и 19 поражений. На ЧМ-2026 японцы дошли до 1/16 финала, где проиграли Бразилии (1:2).