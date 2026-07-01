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Фигурист Галлямов: «Современный футбол стал однотипным. Большинство матчей Лиги чемпионов — как под копирку»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпион мира и призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов в интервью «СЭ» объяснил, почему особенно болеет на чемпионате мира за старшее поколение футболистов.

— Болею за старичков. Роналду, Модрич, Месси — те футболисты, на которых многие выросли, в том числе я. Хотя кого я обманываю — за Португалию болею, особенно из-за Криштиану. Но и Аргентина, и нынешняя звездная Франция тоже нравятся — на них интересно смотреть.

— Тоже ловлю себя на мысли, что хочется видеть 40-летних как можно дольше в прайме. Это мы стареем и не можем отпустить детские воспоминания?

— Первые эмоции — самые настоящие и запоминающиеся. И спустя много лет тебе хочется через какие-то вещи, фотографии, видео окунуться в те времена и вспомнить, что ты прожил. Мы просто ностальгируем по нашим эмоциям, это нормально. И старички ведь показывают другой футбол. Современный футбол стал однотипным. Смотрел Лигу чемпионов в этом сезоне — большинство матчей как под копирку. Даже сами футболисты друг от друга почти ничем не отличаются (смеется.) Есть шаблон, а индивидуальности становится меньше, сплошной атлетизм. Я хожу на футбол — теперь самый простой финт для зрителей уже «вау». А что раньше вытворяли — была магия с мячом! Зрители соскучились по магии. Но все циклично — думаю, она вернется лет через 10-15.

Криштиану Роналду, Александр Галлямов.«Ощущение, что Португалия сливает Роналду». Чемпион мира — о фаворитах ЧМ и шансах России против Кабо-Верде
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Анастасия Мишина / Александр Галлямов

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