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Сегодня, 06:32

Патрик Виейра может возглавить сборную Сенегала

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший капитан сборной Франции Патрик Виейра может стать новым главным тренером сборной Сенегала. 49-летний француз сменит Папа Тиава, который был уволен после чемпионата мира-2026.

По информации Foot Mercato, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, и французский специалист может в ближайшее время возглавить национальную команду.

Последним местом работы Виейра был «Дженоа», который он покинул в ноябре 2025 года. Также он тренировал «Страсбур», «Кристал Пэлас», «Нью-Йорк Сити», «Ниццу» и молодежку «Манчестер Сити».

Тиав работал со сборной Сенегала с 2024 года. В 2026 году сенегальцы выиграли Кубок африканских наций, однако позднее Африканская конфедерация футбола присудила ей поражение из-за поведения тренера и игроков во время финального матча против сборной Марокко. На чемпионате мира-2026 сенегальская команда дошла до 1/16 финала, где проиграла Бельгии со счетом 2:3 в дополнительное время.

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Сборная Сенегала по футболу
Патрик Виейра

Чемпионат мира по футболу 2026

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