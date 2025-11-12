Эмега впервые вызван в сборную Нидерландов. Он заменит в заявке травмированного Вергхоста

Нападающий «Страсбура» Эмануэль Эмега получил вызов в сборную Нидерландов на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. 22-летний голландец впервые получил вызов в главную национальную команду страны.

Эмега вызван на замену Вауту Вегхорсту, который получил травму и не сможет помочь своей сборной.

В этом сезоне Эмега сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи. Летом 2025 года «Челси» объявил о переходе игрока в лондонский клуб после окончания сезона-2025/26.

14 ноября сборная Нидерландов сыграет против Польши, а 17-го — против Литвы.