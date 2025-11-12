Сборная Нигерии бойкотирует тренировки

Игроки сборной Нигерии бойкотировали тренировки за два дня до начала стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщает Blueprint.ng.

По информации источника, бойкот вызван нерешенными проблемами с выплатами премиальных.

«Весь состав, включая официальных лиц, бойкотировал сегодняшнюю тренировку в Марокко из-за нерешенных проблем с задолженностью по платежам», — говорится в заявлении игроков.

Сборная Нигерии сыграет против Габона в четверг, 13 ноября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Победитель сыграет с победителем пары Камерун — ДР Конго за выход на ЧМ-2026.