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Босния и Герцеговина — Катар: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Сборные Боснии и Герцеговины и Катара сыграют на чемпионате мира 24 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Султан Хуссейн Аль-Брак, игрок сборной Катара.
Фото Getty Images

Сборные Боснии и Герцеговины и Катара сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 в среду, 24 июня. Игра состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Начало — в 22.00 по московскому времени. Матч Новой Зеландии и Египта можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа B.
24 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
Босния
Катар

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Следить за ключевыми событиями встречи Босния и Герцеговина — Катар можно в матч-центре на нашем сайте.

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Сборная Боснии и Герцеговины набрала 1 очко и занимает третье место в группе В, команда Катара с 1 очком располагается на последней строчке в квартете.

Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Катара по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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