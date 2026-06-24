Данни: «Роналду полон решимости завоевать золото чемпионата мира. Искренне верю в это»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче второго тура чемпионата мира-2026 против Узбекистана (5:0). В этой встрече 41-летний форвард оформил дубль.

«Криштиану Роналду вошел в историю. Он и дальше будет продолжать забивать за сборную Португалии. Он полон решимости завоевать золото чемпионата мира. Я искренне верю, что он вместе со сборной достигнет этой цели», — сказал Данни «СЭ».

Роналду стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на турнире с 10 голами, обойдя Эйсебио (9 голов).

Португалия набрала 4 очка и возглавила группу K. В заключительном туре португальцы сыграют против сборной Колумбии. Матч пройдет 28 июня и начнется в 2.30 по московскому времени.