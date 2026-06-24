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Расклады в группе B ЧМ-2026: что нужно Боснии и Герцеговине для выхода в плей-офф

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В среду, 24 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи третьего тура группы В: Швейцария — Канада и Босния и Герцеговина — Катар. Начало игр — в 22.00 мск.

Канада и Швейцария набрали по 4 очка, у Боснии и Катара — по одному.

Расклады в группе B выглядят следующим образом:

— Канаде достаточно ничьей со Швейцарией, чтобы выиграть группу. При равенстве очков с альпийской сборной хозяева будут выше по общей разнице мячей: у канадцев — +6, у швейцарцев — +3.

— Швейцария заберет первое место только при победе над Канадой. Ничья оставит европейцев вторыми, но тоже гарантирует прямую путевку в 1/16 финала.

— Канада после разгрома Катара (6:0) может опуститься на третье место только при таком условии: поражение от Швейцарии и победа Боснии над Катаром с перекрытием преследователем разницы в 9 мячей. Если эта сумма будет ровно 9 (например, поражение канадцев 1:4 и победа боснийцев 6:0), то при равенстве в личной встрече (1:1) придется сравнивать друг за другом общую разницу, число забитых голов, дисциплинарный рейтинг, рейтинг ФИФА.

— Швейцария после разгрома Боснии (4:1) может опуститься на третье место только при таком условии: поражение от Канады и победа Катара над Боснией с перекрытием преследователем разницы в 9 мячей. И тут — если сумма будет ровно 9, то при равенстве в личной встрече (1:1) придется сравнивать друг за другом общую разницу, число забитых голов, дисциплинарный рейтинг, рейтинг ФИФА.

— Боснии нужна победа над Катаром. С 4 очками любая команда будет иметь шанс попасть в восьмерку лучших сборных с третьих мест. Прямой выход возможен только при своей крупной победе и поражении Канады от Швейцарии с перекрытием отставания в разнице в те самые 9 голов.

— Катару нужна только победа над Боснией. Прямой выход возможен при разгроме Боснии и поражении Швейцарии от Канады с тем же самым перекрытием отставания в разнице в 9 голов.

— Ничья в матче Босния — Катар почти наверняка оставит обе сборные за бортом турнира: 2 очка — слабый результат для общей таблицы третьих мест. При таком сценарии Босния станет третьей, а Катар финиширует последним из-за худшей общей разницы мячей.

Чемпионат мира. Группа B.
24 июня, 22:00. BC Place (Ванкувер)
Швейцария
Канада
Чемпионат мира. Группа B.
24 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
Босния
Катар

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