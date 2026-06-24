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Черчесов об отставке тренера Туниса: «Некорректно и несолидно со стороны федерации»

Артем Бухаев
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» прокомментировал ситуацию со сменой тренера сборной Туниса по ходу группового этапа чемпионата мира-2026.

«Следил за ситуацией вокруг сборной Туниса и отставкой тренера Сабри Лямуши. Тем более в составе есть экс-футболист «Ахмата» Надер Гандри, и у нас работает помощником спортивного директора, главой скаутской системы тунисец Адель Сасси. Смотрел за Тунисом я не из любопытства, а потому что мой бывший футболист не играет на чемпионате мира — это меня удивило. Может, смена поколений в сборной, возможно, иные факторы. Никто не думал, что Тунис так блекло будет выглядеть, но футбол не обманешь. Ехать на большой турнир с экспериментами, с неподготовленной командой — это легкомысленно», — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов также отметил, что новому тренеру будет тяжело изменить ситуацию в сборной Туниса.

«Не исхожу из тренерской солидарности, но мне кажется, что смены тренера по ходу турнира некорректны и несолидны со стороны федераций. За отборочный цикл невозможно не понять, как работает специалист и что от него стоит ждать на чемпионате мира. Не лучше ли производить изменения в команде до начала главных событий? Эмоциональные всплески того или иного руководителя не красят футбол, а также задевают авторитет тренерского ремесла. Смысл менять тренера может быть только в том случае, если команда готова, собрана, структурирована и отшлифована, но есть непонимания в эмоциональном плане. А если команда не готова и не собрана, то что может сделать новый тренер за два матча на турнире? Тем более когда соперники далеко не рядовые», — добавил Черчесов.

Станислав Черчесов и&nbsp;Дик Адвокат.«Адвокат вызывает у меня восхищение. Он делает вещи, которые мало кому под силу». Колонка Черчесова

После поражения от Швеции (1:5) в 1-м туре Федерация футбола Туниса уволила главного тренера сборной Сабри Лямуши. Его сменил Эрве Ренар.

Во 2-м туре тунисцы потерпели поражение от сборной Японии (0:4), после чего лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

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