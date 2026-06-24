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Непомнящий: «Не понимаю, как можно бросать камни в адрес Роналду и Месси? Они делают существенную разницу»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Португалии над Узбекистаном (5:0) в матче чемпионата мира-2026.

«Португальцы были намного сильнее. Сборная Узбекистана по индивидуальным качествам уступала сопернику. Они снова не реализовали весь свой потенциал. По ощущениям, Каннаваро не до конца определил уровень своей команды и не выстроил правильную философию. Они пошли в атаку и попали в плен. Что касается Роналду, я не из тех, кто критически относится к его возрасту и игре. Он блестяще выполняет свою роль. Если он на поле, значит тренер всем доволен. Не понимаю, как можно бросать камни в адрес Роналду или Месси? И тот, и другой делают разницу, причем весьма существенную», — сказал Непомнящий «СЭ».

В матче 2-го тура группового этапа 41-летний Криштиану Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана. Он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на турнире с 10 голами, обойдя Эйсебио (9 голов).

Португалия набрала 4 очка и возглавила группу K. В заключительном туре португальцы сыграют против сборной Колумбии. Матч пройдет 28 июня и начнется в 2.30 по московскому времени.

(Александр Антоняк)

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Валерий Непомнящий
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