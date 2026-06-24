Босния и Герцеговина — Катар: прогноз Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026

24 июня в заключительном третьем туре группового этапа ЧМ-2026 сборные Боснии и Катара оспорят путевку в плей-офф от группы B — и той, и другой команде нужна победа. Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Главный арбитр — Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

Чемпионат мира. Группа B.

24 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

Букмекеры убеждены, что Босния и Герцеговина наберет три очка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.38, вероятность данного исхода — примерно 70%. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех Катара — за 8.00 (12%).

Прогноз и ставка Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026 Босния и Герцеговина — Катар

«Матч, который может вывести Боснию и Герцеговину в плей-офф. Теоретически может вывести и Катар, но, честно говоря, в успех Катара я не верю абсолютно. Это самая слабая команда группы. Катар значительно слабее и гораздо менее организован, чем Босния и Герцеговина.

Плюс Катар сыграет без двух футболистов основного состава, удаленных в матче против Канады. А закрытые боснийцы, честно говоря, не думаю, что позволят Катару намного больше, чем позволили канадцы. Думаю, что Босния и Герцеговина здесь добьется нужного результата. Босния точно победит.

Правда, коэффициент на это очень низкий. Поэтому большого смысла играть чистую победу Боснии и Герцеговины нет. Боснию с форой я бы тоже не рискнул брать: команда закрытая и не самая атакующая. В этом плане отрицательные форы на Боснию мне не нравятся. А что можно поискать? Индивидуальный тотал Катара по ударам в створ. Думаю, их либо не будет, либо будет совсем мало. Катар не нанес ни одного удара в створ ворот Канады. А в матче с куда более открытой Швейцарией — три.

Кстати, те же три удара в створ боснийцы получили от Канады. Не думаю, что Катар нанесет по воротам Боснии и Герцеговины столько же точных ударов, сколько канадцы. Вариант с тоталом меньше ударов в створ Катара я и советую взять. Коэффициент дают не самый большой, но приличный», — цитирует Моссаковского «Ставка ТВ».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 удара в створ Катара за 1.70.