Непомнящий считает, что Бразилия обыграет Шотландию в матче ЧМ-2026: «Победит и решит вопрос с плей-офф»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026 Шотландия — Бразилия.

«Большие команды, наступившие на грабли в первом туре, второй раз этого не допускают. Бразилия будет максимально собрана и подготовлена. Она победит и решит вопрос с выходом в плей-офф», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч группы С Шотландия — Бразилия пройдет в среду, 25 июня, и начнется в 01.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.

25 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

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Бразилия набрала 4 очка и занимает 1-е место в группе С, Шотландия с 3 очками идет на третьей строчке в квартете.

Давид Петросян