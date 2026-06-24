Роднина посоветовала телеведущему Романову обратиться к психологу: «У нас огромное количество судейских ошибок и от мужчин»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывание ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о женщинах-арбитрах на чемпионате мира-2026 после матча Чехия — ЮАР (1:1).

Романов заявил, что женщины-арбитры должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители, с точки зрения того, как они ведут себя на дороге».

«Ничего такого в этом не вижу. Это же не церковь. Интересны его аргументы против этого. У нас огромное количество судейских ошибок и от мужчин. Есть специальные судейские организации, которые разбираются в этих моментах. Не Романову решать. Ему хорошо было бы к психологу обратиться», — сказала Роднина «СЭ».

Тори Пенсо стала второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира главным судьей матча.

Также уже известно о назначении бригады во главе с мексиканка Катей Гарсией, которая будет работать на матче группы F между сборными Туниса и Нидерландов. Встреча пройдет в ночь на 26 июня в Канзас-Сити (США).