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Рахимич о Роналду: «Его достижения — это что-то невероятное. Он держит свой высочайший уровень»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче второго тура чемпионата мира-2026 против Узбекистана (5:0).

В этой встрече 41-летний форвард оформил дубль.

«Роналду — это большой футболист. Он держит свой высочайший уровень. Я думаю, что он забьет еще несколько мячей на чемпионате мира и будет радовать нас. Даже трудно говорить о таком футболисте. Его достижения — это что-то невероятное», — сказал Рахимич «СЭ».

Португалия набрала 4 очка и возглавила группу K. В заключительном туре группового турнира ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии 28 июня.

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