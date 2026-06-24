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Марокко — Гаити: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Марокко и Гаити сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 25 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ашраф Хакими.
Фото Getty Images

Сборные Марокко и Гаити сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 25 июня. Встреча пройдет в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц». Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени. Матч Марокко — Гаити можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Марокко
Гаити

Марокко стартовало на турнире с ничьей с Бразилией — 1:1 и победы над Шотландией — 1:0. Гаити уступила Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3). Команды выступают в группе C, где также играют Бразилия и Шотландия.

ЧМ-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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