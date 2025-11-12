Каждый игрок сборной ДР Конго получит по 1 миллиону долларов в случае выхода на ЧМ-2026

Федерация футбола ДР Конго гарантировала каждому игроку сборной премию в размере 1 миллиона долларов в случае выхода на чемпионат мира-2026, сообщает Sport News Africa.

Конголезцы сыграют против Камеруна в полуфинале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игра пройдет 13 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. В случае победы ДР Конго сыграет против победителя матча Нигерия — Габон за выход на ЧМ-2026.

Сборная ДР Конго единственный раз участвовала в чемпионате мира — в 1974 году. Тогда страна называлась Заир и набрала на Мундиале-1974 0 очков в 3 матчах с разницей мячей 0-14.

В отборочном цикле ЧМ-2026 ДР Конго заняла 2-е место в группе, уступив первую строчку Тунису.