12 ноября, 04:06

Каждый игрок сборной ДР Конго получит по 1 миллиону долларов в случае выхода на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Федерация футбола ДР Конго гарантировала каждому игроку сборной премию в размере 1 миллиона долларов в случае выхода на чемпионат мира-2026, сообщает Sport News Africa.

Конголезцы сыграют против Камеруна в полуфинале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игра пройдет 13 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. В случае победы ДР Конго сыграет против победителя матча Нигерия — Габон за выход на ЧМ-2026.

Сборная ДР Конго единственный раз участвовала в чемпионате мира — в 1974 году. Тогда страна называлась Заир и набрала на Мундиале-1974 0 очков в 3 матчах с разницей мячей 0-14.

В отборочном цикле ЧМ-2026 ДР Конго заняла 2-е место в группе, уступив первую строчку Тунису.

  • Millwall82

    ЧВК Вагнер (покойный) спонсор сего мероприятия?

    13.11.2025

  • TORO

    Учитывая, что в соперниках Камерун, а потом светит Нигерия - можно было и по 10 млн каждому пообещать, всё равно никакого риска! :rofl:

    12.11.2025

  • Константин Мишин

    и ящик бананов + одного белого миссионера на съедение... :rofl:

    12.11.2025

  • Grinopel

    Это же Африка. Им как пообещали, так и обломят.

    12.11.2025

  • Артемон Доберманов

    И банкет

    12.11.2025

    • Эмега впервые вызван в сборную Нидерландов. Он заменит в заявке травмированного Вергхоста

    Хамес Родригес станет свободным агентом, чтобы найти новый клуб и сыграть на ЧМ-2026

