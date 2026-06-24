Защитник сборной Колумбии Муньос о победном голе в матче ЧМ-2026: «Это не делает меня звездой»

Защитник сборной Колумбии Даниель Муньос не считает себя звездой после матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной ДР Конго (1:0).

30-летний колумбиец был признан лучшим игроком встречи. На 6-й минуте защитник открыл счет, но ВАР отменил его гол из-за офсайда. На 76-й минуте Муньос стал автором победного мяча.

«То, что я забил гол, не делает меня звездой. Мы все здесь звезды. Все мы заработали эти три очка. Это семья, и главная звезда здесь — Колумбия. Усилия всей команды заслуживают признания. Ничто не дается легко, и никто не получает ничего просто так», — приводит Reuters слова Муньоса.

Колумбия набрала 6 очков и лидирует в группе К. В заключительном туре колумбийцы сыграют против Португалии 28 июня.