Live
Сегодня, 17:00
Шотландия — Бразилия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра третьего тура группового турнира ЧМ-2026.
Шотландия — Бразилия: личные матчи
Сборные четыре раза играли друг с другом на чемпионатах мира. Три победы одержала Бразилия, еще один матч завершился вничью.
Кроме того, сборные сыграли одну товарищескую встречу, которая завершилась победой бразильцев.
Шотландия — Бразилия: результаты на чемпионатах мира
Сборная Шотландии принимает участие в ЧМ в девятый раз и впервые с 1998 года. Лучший результат — формальное 9-е место на ЧМ-1974.
Сборная Бразилии — единственная команда, которая пять раз становилась чемпионом мира — в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. На двух предыдущих турнирах — ЧМ-2018 и ЧМ-2022 — бразильцы доходили до 1/4 финала.
ЧМ-2026: положение в группе C
В группе С играют Бразилия, Шотландия, Марокко и Гаити. После двух туров бразильцы и марокканцы набрали по 4 очка. Далее расположилась Шотландия (3 очка) и Гаити (0 очков).
Матч Марокко — Гаити также начнется в 1.00 четверга, 25 июня.
Где смотреть трансляцию матча Шотландия — Бразилия
Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько сыграют Бразилия и Шотландия
Матч ЧМ-2026 пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 1.00 четверга, 25 июня, по московскому времени.
В ночь со среды, 24 июня, на четверг, 25-го, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года — Бразилия сыграет с Шотландией.
Встреча пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс (штат Флорида, США). Арена вмещает почти 65 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи Саудовская Аравия — Уругвай (1:1) и Уругвай — Кабо-Верде (2:2).
Главным арбитром игры назначен мексиканец Сесар Артуро Рамос. Помощники судьи — Марко Бисгерра и Альберто Морин (оба — Мексика). Резервный судья — Эспен Эскос (Норвегия).
Сборные Бразилии и Шотландии выступают в группе C вместе со сборными Марокко и Гаити.
«СЭ» будет подробно следить за игрой группового турнира ЧМ-2026. Присоединяйтесь!