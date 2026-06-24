Шотландия — Бразилия: личные матчи

Сборные четыре раза играли друг с другом на чемпионатах мира. Три победы одержала Бразилия, еще один матч завершился вничью.

Кроме того, сборные сыграли одну товарищескую встречу, которая завершилась победой бразильцев.