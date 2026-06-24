Черчесов: «Работа Адвоката вызывает восхищение. Он делает вещи, которые мало кому под силу»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» оценил работу Дика Адвоката в сборной Кюрасао.

«Дик свою работу делает великолепно, держит марку. Чувствуется, что Кюрасао входит в состав Королевства Нидерландов, король с королевой даже заходили в раздевалку. Видно, что футболисты обучены, знают голландскую манеру игры. Адвокат в России работал, мы его все знаем, я с ним не раз общался, так что поздравляю через «СЭ»! Дик уже 20 раз говорил, что заканчивает карьеру. Если чемпионат мира действительно последний его турнир, то нужно завершить его на хорошей ноте. Хотя уже можно сказать, что результат работы Адвоката вызывает у меня восхищение. Он делает вещи, которые мало кому под силу», — сказал Черчесов «СЭ».

Команда из Кюрасао завоевала свое первое очко в матчах чемпионатов мира, сыграв вничью с Эквадором (0:0).

Подопечные экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката занимают четвертое место в таблице группы E ЧМ-2026. Сборная Эквадора (одно очко) идет на третьем месте.

В третьем туре Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор — с Германией. Оба матча пройдут 25 июня.