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Сегодня, 13:38

Николаев считает, что судья правильно не удалил вратаря сборной Англии в матче против Ганы

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил работу судьи в матче Англия — Гана на чемпионате мира-2026.

На 67-ой минуте матча после навеса за спины английских защитников вратарь Джордан Пикфорд опрометчиво покинул штрафную и полетел в жесткий стык с нападающим Ганы Принсом Квабена Аду. Они столкнулись и одновременно упали, но судья назначил штрафной в пользу англичан, хотя Пикфорд опоздал к мячу и мог получить карточку.

«Судья принял правильное решение. Нападающий вступал в единоборство в той манере, в которой видно, что фол идет именно с его стороны. По первому впечатлению кажется, что вратарь выбегает из штрафной и сносит нападающего. Естественно, оба футболиста стали изображать из себя пострадавших. Но после детального просмотра становится понятно, что виноват нападающий и удалять вратаря не стоит», — сказал Николаев «СЭ».

Чемпионат мира. Группа L.
23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Англия
0:0
Гана

Во 2-м туре сборная Англии сыграла вничью с Ганой (0:0). Обе команды имеют по 4 очка в таблице группы L, занимая первое и второе место соответственно. В следующем туре Англия встретится со сборной Панамы, а Гана сыграет с Хорватией.

Давид Петросян

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