Швейцария — Канада: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Сборная Швейцарии и команда Канады сыграют в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в среду, 24 июня. Матч пройдет на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Швейцарии и Канады можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Швейцария — Канада можно в матч-центре на нашем сайте.
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Швейцария набрала 4 очка и занимает второе место в группе В, Канада с 4 очками идет на первой строчке в квартете.
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