Сборные Швейцарии и Канады сыграют в групповом этапе ЧМ-2026 24 июня

Сборная Швейцарии и команда Канады сыграют в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в среду, 24 июня. Матч пройдет на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Швейцарии и Канады можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа B.

24 июня, 22:00. BC Place (Ванкувер)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Швейцария — Канада можно в матч-центре на нашем сайте.

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Швейцария набрала 4 очка и занимает второе место в группе В, Канада с 4 очками идет на первой строчке в квартете.

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