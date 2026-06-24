Рахимич о Месси: «Он лучший футболист мира»

Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» поделился мнением о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.

«Месси забивает в каждом матче по два-три мяча. Думаю, что он продолжит отличаться на таком же уровне на этом чемпионате мира. Лионель заслужил это. Месси — лучший футболист мира», — сказал Рахимич «СЭ».

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету 27-летнего Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира.