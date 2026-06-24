Черчесов: «Не надо недооценивать Роналду и переоценивать молодых игроков»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» оценил влияние нападающего Криштиану Роналду на сборную Португалии.

«С интересом наблюдаю за сборной Португалии, видел рассуждения о поколениях в команде. СМИ могут применять разные эпитеты к игрокам — старый, молодой, хороший, плохой. Но на самом деле главные в этой истории — тренер, большой турнир и Роналду. Криштиану провел весь отборочный турнир, забивает больше всех в клубе, физически готов. Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативным аспектам в игре Роналду? Когда Криштиану закончит в сборной, тогда и увидим, что они могут без него. Не надо недооценивать Роналду и переоценивать молодых игроков. Роберто Мартинес — опытный тренер, знаком с ним лично. Поверьте мне, он не будет ставить кого-то в состав из-за имени. Если футболист находится на поле, значит, по мнению тренера, он может принести результат», — сказал Черчесов «СЭ».

В матче 2-го тура группового этапа 41-летний Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0).

Он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на турнире с 10 голами, обойдя Эйсебио (9 голов).

Португалия набрала 4 очка и возглавила группу K. В заключительном туре португальцы сыграют против сборной Колумбии. Матч пройдет 28 июня и начнется в 2.30 по московскому времени.