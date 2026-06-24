Колдун из Ганы заявил о снятии проклятья с нападающего сборной Англии Кейна

Шаман Нана Кваку Бонсам заявил, что снял с нападающего Харри Кейна проклятье после матча Англия — Гана (0:0) на групповом этапе чемпионата мира.

Незадолго до игры колдун заявил, что остановит 32-летнего форварда, наложим на него чары. В одном из моментов нападающий не смог переправить мяч в ворота ганцев с нескольких метров.

«Я самый могущественный спиритуалист в мире! Я духовно сковал Харри Кейна, а теперь освобождаю его, чтобы он смог забить в следующем матче сборной Англии», — заявил Нана Кваку Бонсам после игры.

В 1-м туре группового турнира ЧМ-2026 англичане благодаря дублю Кейна обыграли Хорватию (4:2). 28 июня Англия встретится с Панамой.