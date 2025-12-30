Джавад: «Россия спокойно отобралась бы на чемпионат мира и показала бы там достойный результат»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» и сборной Ирана Джавад Хоссейннеджад в интервью «СЭ» ответил на вопрос о силе сборной России.

— Ты тоже вызываешься в национальную команду. И даже играл против России — не только с молодежкой, но и с основной сборной. Как оценишь их уровень?

— Молодежная сборная, против которой я играл в ноябре, очень крепкая. Многие футболисты уже выступают в высшем дивизионе. У них правда огромный потенциал. Что касается основной сборной, то это тоже отличная команда. Мы провели очень атмосферный матч в Волгограде, в котором, к сожалению, уступили.

Считаю, Россия спокойно отобралась бы на чемпионат мира и показала бы там достойный результат. Жаль, что она не участвует в международных турнирах.

В этом сезоне 22-летний Джавад провел за «Динамо» Махачкала 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

В феврале 2022 года ФИФА отстранила команды из России от участия в международных турнирах.