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30 декабря 2025, 19:00

Джавад: «Россия спокойно отобралась бы на чемпионат мира и показала бы там достойный результат»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник махачкалинского «Динамо» и сборной Ирана Джавад Хоссейннеджад в интервью «СЭ» ответил на вопрос о силе сборной России.

— Ты тоже вызываешься в национальную команду. И даже играл против России — не только с молодежкой, но и с основной сборной. Как оценишь их уровень?

— Молодежная сборная, против которой я играл в ноябре, очень крепкая. Многие футболисты уже выступают в высшем дивизионе. У них правда огромный потенциал. Что касается основной сборной, то это тоже отличная команда. Мы провели очень атмосферный матч в Волгограде, в котором, к сожалению, уступили.

Считаю, Россия спокойно отобралась бы на чемпионат мира и показала бы там достойный результат. Жаль, что она не участвует в международных турнирах.

В этом сезоне 22-летний Джавад провел за «Динамо» Махачкала 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

В феврале 2022 года ФИФА отстранила команды из России от участия в международных турнирах.

Джавад Хоссейннеджад.«Хочу прочитать «Евгения Онегина»!» Интервью иранца Джавада — о Пушкине, «Зените» и жизни в России

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