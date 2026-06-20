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Сегодня, 23:14

Зрителей матча ЧМ-2026 Нидерланды — Швеция полчаса не выпускали со стадиона из-за грозы

Алина Савинова
Болельщики сборной Нидерландов на ЧМ-2026.
Фото Reuters

Зрители матча чемпионата мира-2026 между сборными Нидерландов и Швеции не смогли покинуть стадион сразу после окончания игры из-за грозы, сообщает журналист ESPN Джеймс Олли.

Игра прошла в субботу, 20 июня, на стадионе «Эн-Эр-Джи» в Хьюстоне (США) и завершилась крупной победой нидерландцев со счетом 5:1.

Как отмечает источник, после финального свистка на арене прозвучало объявление с просьбой оставаться на своих местах или искать укрытие. Болельщики начали покидать трибуны примерно через полчаса после окончания матча.

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных.

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