Сборные Германии и Кот-д'Ивуара сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в субботу, 20 июня. Встреча группы E пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Начало игры — в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа E.

20 июня, 23:00. BMO Field (Торонто)

Видеотрансляцию матча Германия — Кот-д'Ивуар можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайте matchtv.ru и в сервисах Okko и «Кинопоиск». Начало прямого эфира — в 22.40 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Германия — Кот-д'Ивуар можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Германия стартовала на чемпионате мира с победы над Кюрасао со счетом 7:1. Кот-д'Ивуар в первом туре обыграл Эквадор — 1:0. Команды выступают в группе E, где также играют сборные Кюрасао и Эквадора.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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