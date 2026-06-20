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Сегодня, 23:40

Источник: Рафинья пропустит матч Бразилии с Шотландией на ЧМ-2026 из-за травмы бедра

Алина Савинова
Рафинья в матче ЧМ-2026 против Гаити.
Фото Getty Images

У вингера сборной Бразилии Рафиньи диагностировано мышечное повреждение правого бедра, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

29-летний футболист получил травму в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Гаити (3:0), который прошел 20 июня. Рафинья был заменен в концовке первого тайма на 19-летнего Райана.

Как отмечает источник, Рафинья не примет участия в матче 3-го тура против Шотландии 25 июня. Однако он останется в расположении сборной Бразилии и продолжит интенсивное лечение.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
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