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Сегодня, 22:45

Нидерланды одержали крупнейшую победу на чемпионате мира с 2014 года

Алина Савинова

Сборная Нидерландов разгромила сборную Швеции в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла в субботу, 20 июня, на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 5:1 в пользу нидерландцев.

Это крупнейшая победа Нидерландов на чемпионатах мира с 2014 года, когда они в группе разгромили Испанию (5:1). На том турнире нидерландцы заняли третье место.

Сборная Нидерландов набрала 4 очка и возглавила таблицу группы F. В 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 нидерландцы 26 июня сыграют с Тунисом.

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