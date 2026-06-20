Поттер о крупном поражении Швеции от Нидерландов на ЧМ-2026: «Иногда нужно пройти через такой опыт»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал крупное поражение от сборной Нидерландов в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла в субботу, 20 июня, на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась победой нидерландцев со счетом 5:1.

«Мы играли против сильной команды. Соперник доставлял нам проблемы на флангах. Первый гол пришел после длинного заброса, с которым мы не справились должным образом. Мы стартовали не лучшим образом. Это один из тех матчей, из которых мы извлечем много уроков. Иногда нужно пройти через такой опыт. Я не думал, что игра сложится именно так, но мы обязаны сделать выводы», — приводит пресс-служба ФИФА слова Поттера.

Швеция с 3 очками занимает второе место в группе F. В 3-м туре группового турнире шведы 26 июня сыграют с Японией.