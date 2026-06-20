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Сегодня, 23:34

Французская телеведущая Пьеррон раскритиковала Доку из-за желания уехать с ЧМ ради рождения первенца

Сергей Филин

Французская телеведущая Франс Пьеррон в прямом эфире возмутилась поступком нападающего сборной Бельгии Жереми Доку, который покинул расположение национальной команды, чтобы побыть с супругой во время родов.

Скорее всего, 24-летний футболист пропустит матч второго тура группового этапа ЧМ, в котором Бельгия сыграет с Ираном 21 июня.

«Сотни игроков готовы убить за то, чтобы оказаться на твоем месте, чего может потом и не случиться. Но ты бросаешь все это ради рождения своего ребенка, что является отвратительным шагом с его стороны, так как отец там будет совершенно бесполезен. Он потеряет впустую 10 часов, устанет и получит эмоциональный срыв», — заявила Пьеррон в эфире L'Equipe.

Чемпионат мира 2026 года проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В первом туре группового этапа Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1).

Чемпионат мира. Группа G.
21 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Бельгия
Иран

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