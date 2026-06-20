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20 июня, 23:51

Карпина отреагировала на критику французской ведущей в адрес Доку

Сергей Филин

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, отреагировала на критику французской телеведущей Франс Пьеррон в адрес нападающего сборной Бельгии Жереми Доку, который на время покинул ЧМ-2026, чтобы присутствовать на рождении первенца.

24-летний игрок может пропустить матч Бельгия — Иран 21 июня.

«Ну, ЧМ — это, безусловно, очень важно, тут вопросов нет. Но мне непонятно, почему какая-то тетка с телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины, который наверняка дался ему непросто и был сделан по вполне веским причинам. Как женщине, которая скоро в четвертый раз пойдет рожать вместе с мужем, мне странно слушать подобные рассуждения. Участие в родах — это личный выбор каждого мужчины и каждой семьи», — написала Карпина в соцсетях.

ЧМ-2026 впервые принимают три страны: Мексика, США и Канада. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. В первом туре группового этапа Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1).

Чемпионат мира. Группа G.
21 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Бельгия
Иран

Источник: Соцсети Дарьи Карпиной
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